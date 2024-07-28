В поліції повідомили, що бійка виникла біля одного з розважальних закладів. Інцидент також потрапив на відео, яке опублікувала низка місцевих телеграм-каналів.

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В одеській Аркадії сталася бійка

За словами правоохоронців, учасники бійки мали ознаки сп'яніння та вчинили супротив представнику влади, який намагався їх вгамувати.

Сімох молодиків віком від 20 до 23 років поліціянти доставили до підрозділу поліції для з'ясування всіх обставин події. Всі вони з однієї компанії, причину та мотиви бійки пояснювати відмовилися,

– додали в поліції Одещини.

Дії затриманих слідчі кваліфікували як хуліганство, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За хуліганство учасникам бійки загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Наразі поліціянти також вживають заходів щодо встановлення інших учасників інциденту.

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До слова, днями п'яний чоловік спричинив конфлікт в одеському тролейбусі – він посварився з кондукторкою та побив дівчину, яка стала на її захист.