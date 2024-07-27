Як раніше повідомляли місцеве видання "Тернополяни", мовиться про заступницю голови Кременецької РДА Віталія Кудлака – Аллу Злочевську. Її спільниками були заступник голови Кременця, староста однієї з громад та директор комунального підприємства.

До теми До 150 тисяч доларів на місяць: ТЦК на Тернопільщині викрили на хабарях

На Тернопільщині на корупції викрили посадовців

Як повідомили правоохоронці, депутатка міськради зі спільниками організувала злочинну схему на оренді комунального майна. Жінка за сертифікати мережі косметики та парфумерії Brocard, а також відпочинок в готелі обіцяла бізнесменам допомогти виграти у тендерах.

Так, правоохоронці задокументували кілька фактів вимагання хабарів. Зокрема спільники за винагороду у 5 тисяч доларів обіцяли підприємцю з Кременця посприяти у перемозі в тендері на оренду комунального майна. Відомо, що бізнесмен планував орендувати частину нежитлового приміщення, загальна площа якого складала майже 3000 квадратних метрів.

Депутатка разом зі спільниками заявляла, що гроші буцімто будуть направлені до бюджету міста для його розвитку. Однак, коли бізнесмен передав 5 тисяч доларів, то у нього почали вимагати нові хабарі.

Серед іншого, підприємець надав зловмисникам сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок в готельному комплексі та 160 000 гривень неправомірної вигоди для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати,

– додали у поліції.

Коли бізнесмен приніс черговий подарунковий сертифікат в Brocard на суму 25 тисяч гривень, посадовицю вдалося викрити та затримати. Наразі їй повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень.

Спільникам депутатки також повідомили про підозри. Усім учасникам схеми загрожує до 10 років позбавлення волі.