Таким чином львівські поліцейські завершили перемовини з хлопцем. ЗМІ пишуть, що перед цим його зняли з підвіконня п’ятого поверху.
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Хлопця вивели з будинку
Як зазначають журналісти "Суспільного", чоловіка, який погрожував підірвати газ у будинку, вивели з квартири, наразі з ним працюють медики та правоохоронці.
Хлопця, що погрожував підірвати газ, вивели: дивіться відео
За попередньою інформацією від депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, хлопець вимагав викуп у розмірі 100 тисяч гривень, аби він не підривав квартиру. Втім, поки що офіційного підтвердження щодо цієї інформації від поліції немає.