Таким чином львівські поліцейські завершили перемовини з хлопцем. ЗМІ пишуть, що перед цим його зняли з підвіконня п’ятого поверху.

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Хлопця вивели з будинку

Як зазначають журналісти "Суспільного", чоловіка, який погрожував підірвати газ у будинку, вивели з квартири, наразі з ним працюють медики та правоохоронці.

Хлопця, що погрожував підірвати газ, вивели: дивіться відео

Зазначимо, що раніше у мережі писали, що хлопець погрожував підпалити квартиру та вистрибнути з 5-го поверху, якщо правоохоронці намагатимуться проникнути в помешкання. Поліція, яка прибула на місце, евакуювала мешканців багатоповерхівки, вимкнула газ та розпочала перемовини.

За попередньою інформацією від депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, хлопець вимагав викуп у розмірі 100 тисяч гривень, аби він не підривав квартиру. Втім, поки що офіційного підтвердження щодо цієї інформації від поліції немає.