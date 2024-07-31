Таким образом львовские полицейские завершили переговоры с парнем. СМИ пишут, что перед этим его сняли с подоконника пятого этажа.

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Парня вывели из дома

Как отмечают журналисты "Суспільного", мужчину, который угрожал взорвать газ в доме, вывели из квартиры, сейчас с ним работают медики и правоохранители.

Парня, угрожавшего взорвать газ, вывели: смотрите видео

Отметим, что ранее в сети писали, что парень угрожал поджечь квартиру и выпрыгнуть с 5-го этажа, если правоохранители будут пытаться проникнуть в помещение. Полиция, которая прибыла на место, эвакуировала жителей многоэтажки, выключила газ и начала переговоры.

По предварительной информации от депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, парень требовал выкуп в размере 100 тысяч гривен, чтобы он не взрывал квартиру. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации от полиции нет.