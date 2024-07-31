Таким образом львовские полицейские завершили переговоры с парнем. СМИ пишут, что перед этим его сняли с подоконника пятого этажа.
Смотрите также На Львовщине пассажирка туристического автобуса забыла на заправке в туалете 7-летнего сына
Парня вывели из дома
Как отмечают журналисты "Суспільного", мужчину, который угрожал взорвать газ в доме, вывели из квартиры, сейчас с ним работают медики и правоохранители.
Парня, угрожавшего взорвать газ, вывели: смотрите видео
По предварительной информации от депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, парень требовал выкуп в размере 100 тысяч гривен, чтобы он не взрывал квартиру. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации от полиции нет.