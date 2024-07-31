Поліція у коментарі 24 Каналу підтвердила цей інцидент. Наразі з ним розмовляють правоохоронці.

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У Львові юнак відкрив газ та погрожував підірвати квартиру

Сьогодні, 31 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік погрожує підірвати квартиру, для цього він відкрив газ на кухні. Наразі з ним розмовляють правоохоронці. Станом на зараз на місці працюють відповідні служби.

У поліції також зазначили, що газ перекрили, тож загрозу вже усунули.

За попередньою інформацією від депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, хлопець вимагав викуп у розмірі 100 тисяч гривень, аби він не підривав квартиру. Втім, поки що офіційного підтвердження щодо цієї інформації від поліції немає.

За його словами, на цей момент 20-річний хлопець погрожує підпалити квартиру та вистрибнути з 5-го поверху, якщо правоохоронці намагатимуться проникнути в помешкання. Однак достеменно невідомо, чи правда це.