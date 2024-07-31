Numbeo оценивают стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость в разных странах мира. В январе они сформировали рейтинг самых дорогих городов мира.

Смотрите также В Киеве группа мужчин задушила иностранца, выбила из него биткоины: полиция раскрыла убийство

Одесса заняла первое место, набрав 54.5 балла в индексе преступности в Восточной Европе, на втором месте Днепр с 45.8, на четвертом Харьков с 52.5, Киев оказался шестым с 45.5. Третье и пятое место заняли Минск и Новосибирск соответственно. Львов попал на 12 место с индексом 38.0.

Пять городов Украины попали в список криминальных - фото рейтингаУкраинские города вошли в список самых криминальных в Восточной Европе / Скриншот с сайта Numbeo

В целом список выглядит следующим образом:

  • Одесса (Украина);
  • Днепр (Украина);
  • Минск (Беларусь);
  • Харьков (Украина);
  • Новосибирск (Россия);
  • Киев (Украина);
  • Крайова (Румыния);
  • Кишинев (Молдова);
  • София (Болгария);
  • Лодзь (Польша);
  • Санкт-Петербург (Россия);
  • Львов (Украина);
  • Москва (Россия);
  • Будапешт (Венгрия);
  • Гданьск (Польша);
  • Яссы (Румыния);
  • Братислава (Словакия);
  • Познань (Польша);
  • Нижний Новгород (Россия);
  • Бухарест (Румыния);
  • Вроцлав (Польша);
  • Краков (Польша);
  • Брно (Чехия);
  • Тимишоара (Румыния);
  • Варшава (Польша);
  • Брашов (Румыния);
  • Прага (Чехия);
  • Клуж-Напока (Румыния).

Наиболее криминальные города Восточной Европы – рейтинг / Скриншоты с сайта Numbeo

Смотрите также Парня, который угрожал взорвать газ в многоэтажке во Львове, вывели из квартиры, – СМИ

Следует сказать, что в некоторых странах Западной Европы ситуация хуже. Например, в Великобритании и Франции.

рейтинг опасных городов в ЕвропеКриминогенная ситуация в Европе / Скриншот с сайта Numbeo

В Лондоне достаточно высокий уровень преступности, как и в Нью-Йорке.

преступность в мегаполисахВ мегаполисах ситуация неутешительная / Скриншот с сайта Numbeo

Однако города, где наиболее опасно, расположены не в Европе.

в каких странах мира опасноГде в мире наиболее опасно / Скриншот с сайта Numbeo

Как видим, лидируют Африка и Южная Америка.

Самые криминальные города мира / Скриншот с сайта Numbeo

самые опасные города мира - рейтинг

Как формируется рейтинг и что такое Numbeo

Numbeo собирает ценные данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание преступности и условий безопасности в разных городах. Сравнивая и анализируя эту информацию, люди могут принимать более обоснованные решения относительно своей личной безопасности и безопасности своих общин,
– сказано на сайте.

Важно, что раздел о криминогенности основан на опросах посетителей сайта. Там учтены такие факторы, как уровень восприятия преступности, изменение уровня преступности, восприятие безопасности днем и ночью, беспокойство относительно ограбления или взлома автомобиля, физических нападений, оскорблений и преследований в публичных местах и тому подобное.

Модераторы фильтруют опросы, чтобы избежать потенциального спама. Но все же рейтинг отражает скорее отношение к преступности жителей разных городов одной страны.