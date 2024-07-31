Numbeo оценивают стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость в разных странах мира. В январе они сформировали рейтинг самых дорогих городов мира.

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Какие города Украины наиболее криминальные

Одесса заняла первое место, набрав 54.5 балла в индексе преступности в Восточной Европе, на втором месте Днепр с 45.8, на четвертом Харьков с 52.5, Киев оказался шестым с 45.5. Третье и пятое место заняли Минск и Новосибирск соответственно. Львов попал на 12 место с индексом 38.0.

Украинские города вошли в список самых криминальных в Восточной Европе / Скриншот с сайта Numbeo

Важно! В Numbeo считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности между 20 и 40 – низким, уровень преступности между 40 и 60 – умеренным, уровень преступности между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высокий.

В целом список выглядит следующим образом:

Одесса (Украина);

Днепр (Украина);

Минск (Беларусь);

Харьков (Украина);

Новосибирск (Россия);

Киев (Украина);

Крайова (Румыния);

Кишинев (Молдова);

София (Болгария);

Лодзь (Польша);

Санкт-Петербург (Россия);

Львов (Украина);

Москва (Россия);

Будапешт (Венгрия);

Гданьск (Польша);

Яссы (Румыния);

Братислава (Словакия);

Познань (Польша);

Нижний Новгород (Россия);

Бухарест (Румыния);

Вроцлав (Польша);

Краков (Польша);

Брно (Чехия);

Тимишоара (Румыния);

Варшава (Польша);

Брашов (Румыния);

Прага (Чехия);

Клуж-Напока (Румыния).

Наиболее криминальные города Восточной Европы – рейтинг / Скриншоты с сайта Numbeo

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Где в мире опасно и вас могут обокрасть – как минимум

Следует сказать, что в некоторых странах Западной Европы ситуация хуже. Например, в Великобритании и Франции.

Криминогенная ситуация в Европе / Скриншот с сайта Numbeo

В Лондоне достаточно высокий уровень преступности, как и в Нью-Йорке.

В мегаполисах ситуация неутешительная / Скриншот с сайта Numbeo

Однако города, где наиболее опасно, расположены не в Европе.

Где в мире наиболее опасно / Скриншот с сайта Numbeo

Как видим, лидируют Африка и Южная Америка.

Самые криминальные города мира / Скриншот с сайта Numbeo

Как формируется рейтинг и что такое Numbeo

Numbeo собирает ценные данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание преступности и условий безопасности в разных городах. Сравнивая и анализируя эту информацию, люди могут принимать более обоснованные решения относительно своей личной безопасности и безопасности своих общин,

– сказано на сайте.

Важно, что раздел о криминогенности основан на опросах посетителей сайта. Там учтены такие факторы, как уровень восприятия преступности, изменение уровня преступности, восприятие безопасности днем и ночью, беспокойство относительно ограбления или взлома автомобиля, физических нападений, оскорблений и преследований в публичных местах и тому подобное.

Модераторы фильтруют опросы, чтобы избежать потенциального спама. Но все же рейтинг отражает скорее отношение к преступности жителей разных городов одной страны.