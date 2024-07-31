Согласно приговору Тернопольского горрайонного суда, мужчина, который совершил надругательство над телом, получил условный срок. Женщина умерла от легочно-сердечной недостаточности, а тернополянин признал свою вину.

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Решение суда

Как установил суд, последнее время перед смертью тернополянка, тело которой нашли в чемодане, плохо себя чувствовала и состояние здоровья ее ухудшалось. Так, однажды сын женщины зашел в комнату, чтобы ее покормить, однако и уже не подавала признаков жизни.

Обвиняемый не сообщил полицейским, медикам и родным о смерти матери, но помыл ее и переодел в чистую одежду и 14 февраля 2024 года около 20:00 положил труп в дорожный чемодан. Затем обмотал его черными полиэтиленовыми пакетами и скотчем. Вынес из квартиры и перенес ее в парк "Сопильче", где ее нашли малолетние лица,

– говорится в приговоре.

Обвиняемый Анатолий Хаблюк – уроженец России, признал свою вину полностью. Судья Любомир Базан признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Однако согласно ст.75 УК Украины, он освободил тернополянина от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на один год.