Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна, – СМИ

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора для украинского зерна.

Турция договаривается о коридоре через Босфор для экспорта зерна

Со ссылкой на высокопоставленного чиновника СМИ сообщают, что в настоящее время продолжаются переговоры по коридору через Босфор.

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Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины. Поскольку из Турции будет открыт коридор, возник спрос на это зерно, чтобы достичь целевых рынков,

– говорится в сообщении.

Сообщают, что переговоры все еще продолжаются и носят конфиденциальный характер. Предварительно российские чиновники заявляли о готовности предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Что этому предшествовало

Черноморские порты Украины заблокированы в результате вторжения России. В настоящее время более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах.

На долю России и Украины приходится почти треть мировых поставок пшеницы, и отсутствие экспорта из Украины может вызвать глобальный продовольственный кризис.

Еще два источника подтвердили факт переговоров

СМИ также приводят данные еще двух источников, подтвердивших факт обсуждения того, что Турция поможет вывезти зерно из Украины.

Один из собеседников подчеркнул, что, несмотря на членство в НАТО, Турция рассматривается Россией как более "нейтральная" страна, чем другие западные члены Альянса.

Турция готова внести свою лепту в своего рода мониторинг этих экспортных поставок из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море, и они готовы помочь, – отметил европейский дипломат.

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