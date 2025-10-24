Убийце Ирины Заруцкой выдвинули новое обвинение: грозит ли ему смертная казнь

В конце августа 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была жестоко убита в поезде в городе Шарлотт. Через два месяца после трагедии федеральный суд в Северной Каролине предъявил обвинение нападавшему 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему.

Брауну предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении "железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти", передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Какие новые детали в деле об убийстве украинки в США?

Жюри присяжных пришло к выводу: Браун "умышленно убил" Ирину Заруцкую. Это означает, что нападающему может грозить смертная казнь.

Адвокат семьи погибшей, Лорен О. Ньютон, заявила в четверг: "Мы довольны обвинением и надеемся на быстрое правосудие для Ирины".

Адвокаты Брауна отказались от комментариев.

Напомним, что убийство Ирины Заруцкой вызвало большой резонанс в США. Вечером 22 августа девушка села в поезд в городе Шарлотт. Она заняла пустое место перед Брауном. Мужчина достал нож из кармана, раскрыл его и трижды ударил Ирину сзади, после чего спокойно отошел. Ирина, которая ехала домой, скончалась на месте.

Семья Заруцкой рассказала, что девушка недавно переехала в США из Украины, спасаясь от войны с Россией. Ирина жила со своим партнером, училась в колледже, чтобы улучшить английский, имела разрешение на работу и помогала в центре для пожилых людей и пиццерии, а также ухаживала за животными в своем районе.

Декарлос Браун-младший имел криминальное прошлое. В частности, он совершал кражи с применением оружия. За последнее преступление мужчина отбыл пять лет в тюрьме.

Мужчина рассказал своей семье, что убил украинскую беженку, потому что считал, что девушка читает его мысли.

По данным СМИ, в январе Брауну-младшему поставили диагноз шизофрения. Его задержали за неправомерное использование службы 911, но судья отпустила его под письменное обещание являться в суд, когда это будет нужно.

3 октября губернатор Северной Каролины Джош Стайн сообщил о подписании "Закона Ирины". Этот закон требует, чтобы суды тщательно проверяли, не представляет ли подозреваемый опасности для других, прежде чем решить, можно ли его отпустить под залог.

