Вбивці Ірини Заруцької висунули нове обвинувачення: чи загрожує йому смертна кара

Наприкінці серпня 23-річна українська біженка Ірина Заруцька була жорстоко вбита у потягу в місті Шарлотт. За два місяці після трагедії федеральний суд у Північній Кароліні висунуло обвинувачення нападнику – 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому.

Брауну пред'явили звинувачення за статтею про застосування насильства щодо "залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті", передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

Які нові деталі у справі про вбивство українки у США?

Журі присяжних дійшло висновку: Браун "умисно вбив" Ірину Заруцьку. Це означає, що нападнику може загрожувати смертна кара.

Адвокат родини загиблої, Лорен О. Ньютон, заявила у четвер: "Ми задоволені обвинуваченням і сподіваємося на швидке правосуддя для Ірини".

Адвокати Брауна відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що вбивство Ірини Заруцької викликало великий резонанс у США. Увечері 22 серпня дівчина сіла у потяг в місті Шарлотт. Вона зайняла порожнє місце перед Брауном. Чоловік дістав ніж із кишені, розкрив його й тричі вдарив Ірину ззаду, після чого спокійно відійшов. Ірина, яка їхала додому, померла на місці.

Родина Заруцької розповіла, що дівчина нещодавно переїхала до США з України, рятуючись від війни з Росією. Ірина жила зі своїм партнером, навчалася у коледжі, щоб покращити англійську, мала дозвіл на роботу й допомагала в центрі для літніх людей та піцерії, а також доглядала за тваринами у своєму районі.

Декарлос Браун-молодший мав кримінальне минуле. Зокрема, він скоював крадіжки із застосуванням зброї. За останній злочин чоловік відбув п'ять років у в'язниці.

Чоловік розповів своїй родині, що вбив українську біженку, бо вважав, що дівчина читає його думки.

За даними ЗМІ, у січні Брауну-молодшому поставили діагноз шизофренія. Його затримали за неправомірне використання служби 911, але суддя відпустила його під письмову обіцянку з’являтися до суду, коли це буде потрібно.

3 жовтня губернатор Північної Кароліни Джош Стайн повідомив про підписання "Закону Ірини". Цей закон вимагає, щоб суди ретельно перевіряли, чи не становить підозрюваний небезпеки для інших, перш ніж вирішити, чи можна його відпустити під заставу.

