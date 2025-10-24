Подозреваемого в убийстве Андрея Парубия оставили под стражей

Подозреваемый по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия останется под стражей без права внесения залога. 52-летнего мужчину подозревают в государственной измене, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Такое решение было принято по ходатайству Львовской областной прокуратуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Смотрите также Место Парубия в Раде: Черновол ответила, пойдет ли в парламент Какое решение принял суд 24 октября? Суд продлил содержание под стражей подозреваемого Михаила Сцельникова по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия без права внесения залога. Сцельникову предъявляют обвинение сразу по нескольким статьям – государственную измену, умышленное убийство народного депутата и незаконное обращение с оружием. Что известно о деле об убийстве Андрея Парубия? 30 августа 52-летний львовянин восемь раз выстрелил в народного депутата Украины Андрея Парубия прямо посреди улицы Львова. Депутат от полученных ран погиб на месте.

Преступник был задержан правоохранительными органами уже на следующий для в Хмельницкой области.

В сентябре следователь дела принял решение об ограничении разглашения деталей этого дела, ведь публичное раскрытие деталей досудебного расследования негативно влияет на ход следствия и безопасность участников уголовного процесса.

Уже 30 августа Галицкий районный суд города Львова избрал подозреваемому меру пресечения, а именно – содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.