У полиции появились первые подозреваемые в убийстве 9-летней украинки в Германии, – Bild
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Немецкая полиция продолжает расследовать дело об убийстве 9-летней Валерии из Украины. Там заявили о возможных виновных в гибели ребенка.
Немецкие следователи предполагают, что к убийству девочки в городе Дебельн могут быть причастны знакомые ее матери. Полиция тщательно рассматривает эту версию.
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Один из подозреваемых в убийстве – беженец из Украины
Версию, что к совершению преступления может быть причастен кто-то из окружения знакомых семьи Валерии, следствие выдвинуло на брифинге в среду, 12 мая. Издание Bild, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, рассказало, что полиция подозревает двух мужчин, с которыми была знакома женщина.
Журналисты рассказали, что один из подозреваемых некоторое время имел отношения с ней. Им якобы может быть уроженец Молдовы Андрей. В день исчезновения девочки он требовал у ее матери позвонить ему.
Второй подозреваемый – бывший моряк, 50-летний Геннадий. Он беженец из Украины. Мужчина якобы жил по соседству и был сталкером 33-летней матери Валерии: он хотел отношений с ней, но она ему отказала. Из-за этого мужчина угрожал "разрушить ей жизнь".
В СМИ также утверждают, что перед своей гибелью Валерия рассказывала, что ее якобы преследовал взрослый мужчина.
Что известно о гибели 9-летней украинки
- Об исчезновении 9-летней дочери мать Валерии сообщила в полицию Дебельна в понедельник, 3 июня, после того, как самостоятельные поиски не дали результатов. Девочка утром вышла в школу и должна была сесть в школьный автобус. Но ни там, ни там ее не видели. В полиции также отметили, что об отсутствии девочки из школы вовремя не сообщили. Теперь действия учебного заведения проверяются. Девочку искали больше недели сотни полицейских, десятки волонтеров, вертолет, дрон, поисковые собаки.
- Во время очередного дня поисков, 11 июня, полиция обнаружила неопознанное тело ребенка в небольшом лесу в нескольких километрах от дома, где жила девочка. Криминалисты провели экспертизу, а в среду, 12 июня, подтвердили, что оно принадлежит пропавшей Валерии.
- В настоящее время полиция ведет слежку за домами, где живут родственники девочки. В полиции предполагают, что вероятный убийца может пытаться искать контакта с мамой или бабушкой Валерии.
- Тем временем папа Валерии – военный ВСУ, и он не может принять потерю ребенка, которого видел в течение двух лет только через экран телефона. Сейчас военнослужащий собирает все необходимые документы для поездки в Германию. Добавим, что в среду, 12 июня, мужчина обвинил свою бывшую жену в том, что она недостаточно занималась ребенком. По его словам, Валерия ходила в школу сама и никогда не имела при себе никаких средств связи.