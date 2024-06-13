У поліції з'явилися перші підозрювані у вбивстві 9-річної українки в Німеччині, – Bild
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Німецька поліція продовжує розслідувати справу про вбивство 9-річної Валерії з України. Там заявили про можливих винуватців у загибелі дитини.
Німецькі слідчі припускають, що до вбивства дівчинки у місті Дебельн можуть бути причетні знайомі її матері. Поліція ретельно розглядає цю версію.
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Один із підозрюваних у вбивстві – біженець з України
Версію про те, що до вчинення злочину може бути причетний хтось із кола безпосередніх знайомих сім'ї Валерії, слідство висунуло на брифінгу у середу, 12 травня. Видання Bild, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, розповіло, що поліція підозрює двох чоловіків, з якими була знайома жінка.
Журналісти розповіли, що один з підозрюваних певний час мав стосунки з нею. Ним нібито може бути уродженець Молдови Андрій. У день зникнення дівчинки він вимагав у її матері зателефонувати йому.
Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Він є біженцем з України. Чоловік нібито жив по сусідству та був сталкером 33-річної матері Валерії: він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожував "зруйнувати їй життя".
У ЗМІ також стверджують, що перед своєю загибелю Валерія розповідала, що її нібито переслідував дорослий чоловік.
Що відомо про загибель 9-річної українки
- Про зникнення 9-річної доньки мати Валерії повідомила поліцію Дебельна у понеділок, 3 червня, після того, як самостійні пошуки не дали результатів. Дівчинка вранці вийшла до школи та мала сісти у шкільний автобус. Але ні там, ні там її не бачили. У поліції також зазначили, що про відсутність дівчинки зі школи вчасно не повідомили. Тепер дії навчального закладу перевіряються. Дівчинку шукали понад тиждень сотні поліцейських, десятки волонтерів, гелікоптер, дрон, пошукові собаки.
- Під час чергового дня пошуків, 11 червня, поліція виявила невпізнане тіло дитини у невеликому лісі за кілька кілометрів від будинку, де жила дівчинка. Криміналісти провели експертизу, а у середу, 12 червня, підтвердили, що воно належить зниклій Валерії.
- Наразі поліція веде стеження за будинками, де живуть рідні дівчинки. Вона вважає, що ймовірний вбивця може намагатися шукати контакту із мамою або бабусею Валерії.
- Тим часом тато Валерії – військовий ЗСУ, і він не може прийняти втрату дитини, яку бачив впродовж двох років лише через екран телефона. Наразі військовослужбовець збирає усі необхідні документи для поїздки в Німеччину. Додамо, що у середу, 12 червня, чоловік звинуватив свою колишню дружину в тому, що вона недостатньо займалася дитиною. За його словами, Валерія ходила до школи сама та ніколи не мала при собі жодних засобів зв'язку.