У поліції з'явилися перші підозрювані у вбивстві 9-річної українки в Німеччині, – Bild

Німецька поліція продовжує розслідувати справу про вбивство 9-річної Валерії з України. Там заявили про можливих винуватців у загибелі дитини.

Німецькі слідчі припускають, що до вбивства дівчинки у місті Дебельн можуть бути причетні знайомі її матері. Поліція ретельно розглядає цю версію.

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Один із підозрюваних у вбивстві – біженець з України

Версію про те, що до вчинення злочину може бути причетний хтось із кола безпосередніх знайомих сім'ї Валерії, слідство висунуло на брифінгу у середу, 12 травня. Видання Bild, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, розповіло, що поліція підозрює двох чоловіків, з якими була знайома жінка.

Журналісти розповіли, що один з підозрюваних певний час мав стосунки з нею. Ним нібито може бути уродженець Молдови Андрій. У день зникнення дівчинки він вимагав у її матері зателефонувати йому.

Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Він є біженцем з України. Чоловік нібито жив по сусідству та був сталкером 33-річної матері Валерії: він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожував "зруйнувати їй життя".

У ЗМІ також стверджують, що перед своєю загибелю Валерія розповідала, що її нібито переслідував дорослий чоловік.

Що відомо про загибель 9-річної українки