Правоохранители рассматривают такую вероятность, что убийца может искать контакта с семьей погибшего ребенка. Они тщательно следят, кто заходит в дома, где живут родные Валерии.

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Полиция будет следить за семьей, пока не найдет убийцу

33-летняя мама девочки и 60-летняя бабушка проживают оба проживают в Дебельне. Их дома расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Полиция начала слежку перед обеими квартирами еще с вечера вторника, 11 июня. Она проверяет и документирует каждого, кто заходит и выходит из домов. Там также стоит скорая помощь.

"Страх семьи теперь смешался с горем. Страх перед убийцей, которого еще не поймали", – пишет Bild.

В немецкой прокуратуре отметили, что расследование пока сосредоточили на ближайшем окружении семьи. Там считают, что убийца может искать контакта с матерью или бабушкой погибшей Валерии.

Полицейские также добавили, что постоянное их присутствие не стоит рассматривать как недоверие к ближайшим родственникам, которые находятся в трауре. "Это для защиты семьи – мы рядом, если есть необходимость", – отметила полиции Яна Ульбрихт.

В полиции не уверены, сколько времени семья будет находиться под круглосуточным наблюдением. Вероятно, это продлится, пока не поймают убийцу Валерии.

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