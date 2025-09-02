Подозреваемым в убийстве Андрея Парубия является 52-летний львовянин Михаил Сцельников. По словам правоохранителей, у мужчины, вероятно, не было сообщников в Украине

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Национальной полиции Украины начальника криминальной полиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.

Что известно о подозреваемом в убийстве?

Андрей Небытов рассказал, что по состоянию на сейчас правоохранители не зафиксировали у подозреваемого сообщников непосредственно в Украине.

Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы,

– добавил заместитель председателя Нацполиции.

Ранее во Львовской областной прокуратуре рассказали, что после совершения преступления подозреваемый выехал в лес, где сжег свою одежду, в которой он был в момент убийства. Он также разобрал велосипед, на котором добрался из Львова, и пытался утопить его в водоеме, но безрезультатно.

