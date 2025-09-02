Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Национальной полиции Украины начальника криминальной полиции Андрея Небытова в эфире телемарафона.
Что известно о подозреваемом в убийстве?
Андрей Небытов рассказал, что по состоянию на сейчас правоохранители не зафиксировали у подозреваемого сообщников непосредственно в Украине.
Мы точно понимаем, что подозреваемый планировал выехать в Хмельницкую область, где должен был скрываться определенное время, но уже 1 сентября он ждал информации от своего куратора для незаконного пересечения госграницы,
– добавил заместитель председателя Нацполиции.
Ранее во Львовской областной прокуратуре рассказали, что после совершения преступления подозреваемый выехал в лес, где сжег свою одежду, в которой он был в момент убийства. Он также разобрал велосипед, на котором добрался из Львова, и пытался утопить его в водоеме, но безрезультатно.
Андрея Парубия застрелили во Львове: последние новости
- Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова. Полиция сообщала, что в политика было осуществлено около 8 выстрелов.
- 1 сентября в Хмельницкой области правоохранители задержали подозреваемого в преступлении – 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова. По данным полиции, он мог готовиться к побегу за границу.
- Сначала действия нападавшего квалифицировали по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Впоследствии прокуратура изменила квалификацию на посягательство на жизнь государственного деятеля. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.