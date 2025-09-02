Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".

Читайте также Хотел разыскать тело сына в России: детали с заседания суда над предполагаемым убийцей Парубия

Как переквалифицируют дело об убийстве Парубия?

Подозреваемый в убийстве, 52-летний львовянин Михаил Сцельников, отрицает сообщения в СМИ о том, что его шантажировали оккупанты, и он имел контакты с Россией.

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет также подтвердил, что шантажа подозреваемого со стороны России, который бы заставил его к убийству нардепа, не было. Однако, имеет ли дело российский след, пока выясняют.

Мы понимаем его мотивы. Это предварительная квалификация, которая на сегодня ему инкриминируется – это части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Рассматривается вопрос о переквалификации деяния которое он совершил. Мы в ближайшее время это сделаем. Потому что действительно есть основания принять такое решение,

– объяснил Мерет.

Сейчас дело планируют переквалифицировать на статью 112 – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Справка. По статье 112 подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре также рассказали, что подозреваемый после преступления выехал в лес, сжег свою одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался, и попытался его утопить, однако безрезультатно.

Андрея Парубия застрелили во Львове: что известно