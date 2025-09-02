Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".
Читайте также Хотел разыскать тело сына в России: детали с заседания суда над предполагаемым убийцей Парубия
Как переквалифицируют дело об убийстве Парубия?
Подозреваемый в убийстве, 52-летний львовянин Михаил Сцельников, отрицает сообщения в СМИ о том, что его шантажировали оккупанты, и он имел контакты с Россией.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет также подтвердил, что шантажа подозреваемого со стороны России, который бы заставил его к убийству нардепа, не было. Однако, имеет ли дело российский след, пока выясняют.
Мы понимаем его мотивы. Это предварительная квалификация, которая на сегодня ему инкриминируется – это части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Рассматривается вопрос о переквалификации деяния которое он совершил. Мы в ближайшее время это сделаем. Потому что действительно есть основания принять такое решение,
– объяснил Мерет.
Сейчас дело планируют переквалифицировать на статью 112 – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Справка. По статье 112 подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
В прокуратуре также рассказали, что подозреваемый после преступления выехал в лес, сжег свою одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался, и попытался его утопить, однако безрезультатно.
Андрея Парубия застрелили во Львове: что известно
- Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова. Полиция сообщала, что в политика было осуществлено около 8 выстрелов.
- Правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве Парубия через сутки после совершения преступления. Еще через 12 часов (36 часов после преступления) – мужчину задержали на территории Хмельницкой области.
- Сам подозреваемый, 52-летний Михаил Сцельников, заявил, что это была "личная месть украинской власти". Он также добавил, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в Россию искать тело своего сына – украинского военного, пропавшего без вести на Бахмутском направлении.