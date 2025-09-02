Вбивство Парубія: Нєбитов відповів, чи були у підозрюваного спільники в Україні
- Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, 52-річний Михайло Сцельніков, ймовірно, діяв без спільників в Україні.
- Після вчинення злочину підозрюваний намагався приховати сліди: він спалив одяг та намагався втопити велосипед у водоймі.
Підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія є 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков. За словами правоохоронців, у чоловіка, ймовірно, не було спільників в Україні
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Національної поліції України начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.
Читайте також Чи правда, що підозрюваного у вбивстві Парубія шантажували: що кажуть поліція і сам чоловік
Що відомо про підозрюваного у вбивстві?
Андрій Нєбитов розповів, що станом на зараз правоохоронці не зафіксували у підозрюваного спільників безпосередньо в Україні.
Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону,
– додав заступник голови Нацполіції.
Раніше у Львівській обласній прокуратурі розповіли, що після вчинення злочину підозрюваний виїхав у ліс, де спалив свій одяг, у якому він був у момент вбивства. Він також розібрав велосипед, на якому дібрався зі Львова, та намагався втопити його у водоймі, але безрезультатно.
Андрія Парубія застрелили у Львові: останні новини
- Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Франківському районі Львова. Поліція повідомляла, що в політика було здійснено близько 8 пострілів.
- 1 вересня на Хмельниччині правоохоронці затримали підозрюваного у злочині – 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова. За даними поліції, він міг готуватися до втечі за кордон.
- Спочатку дії нападника кваліфікували за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Згодом прокуратура змінила кваліфікацію на посягання на життя державного діяча. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.