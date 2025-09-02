Підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія є 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков. За словами правоохоронців, у чоловіка, ймовірно, не було спільників в Україні

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Національної поліції України начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві?

Андрій Нєбитов розповів, що станом на зараз правоохоронці не зафіксували у підозрюваного спільників безпосередньо в Україні.

Ми точно розуміємо, що підозрюваний планував виїхати до Хмельниччини, де мав переховуватись певний час, але вже 1 вересня він чекав інформації від свого куратора для незаконного перетину держкордону,

– додав заступник голови Нацполіції.

Раніше у Львівській обласній прокуратурі розповіли, що після вчинення злочину підозрюваний виїхав у ліс, де спалив свій одяг, у якому він був у момент вбивства. Він також розібрав велосипед, на якому дібрався зі Львова, та намагався втопити його у водоймі, але безрезультатно.

