Во Львове открыли мемориальную таблицу убитому Андрею Парубию
- Во Львове 7 октября открыли мемориальную таблицу убитому Андрею Парубию на месте его гибели.
- Событие произошло на 40-й день после смерти Парубия.
Во Львове 7 октября открыли мемориальную таблицу Андрею Парубию. Она установлена на месте убийства экс-спикера Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как прошло открытие мемориальной таблицы?
Во вторник, 7 октября, на улице Ефремова во Львове открыли мемориальную таблицу бывшему спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Ее установили на фасаде дома №48. Именно там застрелили нардепа 30 августа.
Мемориальную доску Парубию открыли во Львове: смотрите видео
Открытие памятной доски состоялось под гимн Украины, а событие посетило немало людей, среди них – общественные деятели и семья погибшего.
Местные медиа отмечают, что открытие состоялось на 40-й день после смерти Парубия.
Последние детали об убийстве Парубия
Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове. Подозреваемый признал свою вину, а следствие ограничило доступ к материалам дела, чтобы не навредить расследованию.
Подозреваемого в убийстве также обвиняют в государственной измене во время военного положения. По данным следствия, он действовал по заданию российских спецслужб, которые профинансировали подготовку преступления.
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины.