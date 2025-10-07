У Львові 7 жовтня відкрили меморіальну таблицю Андрієві Парубію. Її встановлено на місці вбивства ексспікера Верховної Ради України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як пройшло відкриття меморіальної таблиці?

У вівторок, 7 жовтня, на вулиці Єфремова у Львові відкрили меморіальну таблицю колишньому спікеру Верховної Ради України Андрію Парубію. Її встановили на фасаді будинку №48. Саме там застрелили нардепа 30 серпня.

Меморіальну дошку Парубію відкрили у Львові: дивіться відео

Відкриття пам'ятної дошки відбулось під гімн України, а подію відвідало чимало людей, серед них – громадські діячі та родина загиблого.

Місцеві медіа зазначають, що відкриття відбулося на 40-й день після смерті Парубія.

Останні деталі про вбивство Парубія