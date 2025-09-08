Владимир Парубий, отец политика и общественного деятеля Андрея Парубия, рассказал, что за его сыном давно следили. По словам господина Владимира, в убийстве не обошлось без вмешательства российских спецслужб.

Об этом в интервью Еспресо сообщил отец Андрея Парубия Владимир, передает 24 Канал.

Что сказал Владимир Парубий относительно гибели сына?

Отец бывшего спикера Верховной Рады глубоко убежден, что за нападением на его сына стоит российская ФСБ.

Он отметил, что за Андреем уже долгое время вели слежку, а сам политик неоднократно находился в угрожающих ситуациях.

Не знаю, кто именно, но очевидно – люди, которые знали, где он бывает, что делает, как ведет себя,

– признался Владимир Парубий.

Отец вспоминает, что постоянно предупреждал сына об опасности, но тот не прислушивался. Андрей Парубий, по словам господина Владимира, жил и действовал с полной преданностью и без страха, "он мог бы еще много сделать для Украины".

Владимир Парубий также считает, что это случай – результат системного действия российских спецслужб. По его словам, Андрей попал в категорию людей, которых Кремль считал опасным для своих планов, поэтому жестокое убийство не было внезапным.

И не только потому, что Путин выдал тот "приговор". Там был не только Андрей, еще несколько человек,

– отметил Владимир Парубий.

Что известно об обвиняемом в убийстве Андрея Парубия?