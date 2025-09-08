Володимир Парубій, батько політика та громадського діяча Андрія Парубія, розповів, що за його сином давно слідкували. За словами пана Володимира, у вбивстві не обійшлося без втручання російських спецслужб.

Про таке в інтерв'ю Еспресо повідомив батько Андрія Парубія Володимир, передає 24 Канал.

Читайте також Андрію Парубію пропонують надати посмертне звання Героя України

Що сказав Володимир Парубій стосовно загибелі сина?

Батько колишнього спікера Верховної Ради глибоко переконаний, що за нападом на його сина стоїть російська ФСБ.

Він наголосив, що за Андрієм уже довгий час вели слідкування, а сам політик неодноразово перебував у загрозливих ситуаціях.

Не знаю, хто саме, але очевидно – люди, які знали, де він буває, що робить, як поводиться,

– зізнався Володимир Парубій.

Батько згадує, що постійно попереджав сина про небезпеку, але той не дослухався. Андрій Парубій, за словами пана Володимира, жив та діяв із повною відданістю і без страху, "він міг би ще багато зробити для України".

Володимир Парубій також вважає, що це випадок – результат системної дії російських спецслужб. За його словами, Андрій потрапив до категорії людей, яких Кремль вважав небезпечним для своїх планів, тому жорстоке вбивство не було раптовим.

І не тільки тому, що Путін видав той "вирок". Там був не тільки Андрій, ще кілька людей,

– зазначив Володимир Парубій.

Що відомо про обвинуваченого у вбивстві Андрія Парубія?