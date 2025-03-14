В сети появилось полное видео убийства одесского активиста Демьяна Ганула (18+)
- В сети опубликовали полное видео убийства одесского активиста Демьяна Ганула 14 марта 2025 года.
- Подозреваемого 46-летнего дезертира Сергея Шалаева задержали, он признал свою вину на суде 16 марта.
Активиста Демьяна Ганула застрелили прямо посреди улицы днем 14 марта 2025 года, около 10:30, в Приморском районе Одессы. В сети появилось полное видео жестокого убийства.
Кадры распространяют в телеграмм-каналах, сообщает 24 Канал. Подозреваемого задержали позже, им оказался 46-летний Сергей Шалаев.
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Убийство Демьяна Ганула
По предварительной информации, нападающий дважды выстрелил в Ганула: первый выстрел был прямо в голову, другим активиста "добили". После стрелок покинул место преступления.
Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство, совершенное по заказу.
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К слову, на закрытом заседании суда 16 марта подозреваемый признал свою вину, его отправили под стражу на 60 дней без возможности выйти под залог. Известно, что с февраля 2025 года Шалаева объявили в розыск как дезертира.
Активиста провели в последний путь 19 марта, церемония прощания проходила возле памятника Шевченко и на Аллее Героев.