В сети появилось полное видео убийства одесского активиста Демьяна Ганула (18+)

Активиста Демьяна Ганула застрелили прямо посреди улицы днем 14 марта 2025 года, около 10:30, в Приморском районе Одессы. В сети появилось полное видео жестокого убийства.

Кадры распространяют в телеграмм-каналах, сообщает 24 Канал. Подозреваемого задержали позже, им оказался 46-летний Сергей Шалаев.

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Убийство Демьяна Ганула

По предварительной информации, нападающий дважды выстрелил в Ганула: первый выстрел был прямо в голову, другим активиста "добили". После стрелок покинул место преступления.

Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство, совершенное по заказу.

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К слову, на закрытом заседании суда 16 марта подозреваемый признал свою вину, его отправили под стражу на 60 дней без возможности выйти под залог. Известно, что с февраля 2025 года Шалаева объявили в розыск как дезертира.

Активиста провели в последний путь 19 марта, церемония прощания проходила возле памятника Шевченко и на Аллее Героев.