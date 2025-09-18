Сейчас до сих пор продолжается судебное следствие по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Ее дочь, София Особа сообщила, что получает многочисленные угрозы в сети и назвала таких пользователей "олицетворением русского мира".

Соответствующее заявление дочь Фарион сделала после очередного судебного заседания 18 сентября. Об этом рассказывает Еспресо.Захід, передает 24 Канал.

Кто и почему угрожает дочери Ирины Фарион?

София Лицо сообщила, что в соцсетях распространяются оскорбления и проклятия в адрес ее семьи, в том числе и детей. По ее словам, некоторые сторонники обвиняемого в убийстве Вячеслава Зинченко называют ее "личинкой бабы Фары" и сыплют угрозы.

Женщина откровенно назвала таких людей олицетворением "русского мира", который пытается укорениться в Украине.

София также отметила, что сторонники Зинченко свободно передвигаются по городу и даже обвиняют ее в причастности к убийству матери.

Я считаю, за такое должно быть наказание, а не просто "мы обеспокоены" и так далее,

– подчеркнула дочь Фарион.

Она напомнила, что ранее угрозы постоянно получала и ее мать, Ирина Фарион. К тому же подобное происходило и с украинским политиком и общественным деятелем Андреем Парубием, который погиб от выстрела 30 августа 2025 года.

Безнаказанность и равнодушие, по ее словам, привели к трагическим убийствам. Женщина добавила, что следует принять соответствующие меры, чтобы ни в коем случае не допустить повторения подобных случаев.

Что известно о расследовании гибели Ирины Фарион?