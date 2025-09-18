"Олицетворение русского мира": дочь Фарион заявила об угрозах от сторонников Зинченко
- Дочь Ирины Фарион обратилась в полицию из-за угроз в соцсетях.
- София Лицо резко высказалась в отношении сторонников Зинченко.
Сейчас до сих пор продолжается судебное следствие по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Ее дочь, София Особа сообщила, что получает многочисленные угрозы в сети и назвала таких пользователей "олицетворением русского мира".
Соответствующее заявление дочь Фарион сделала после очередного судебного заседания 18 сентября. Об этом рассказывает Еспресо.Захід, передает 24 Канал.
Кто и почему угрожает дочери Ирины Фарион?
София Лицо сообщила, что в соцсетях распространяются оскорбления и проклятия в адрес ее семьи, в том числе и детей. По ее словам, некоторые сторонники обвиняемого в убийстве Вячеслава Зинченко называют ее "личинкой бабы Фары" и сыплют угрозы.
Женщина откровенно назвала таких людей олицетворением "русского мира", который пытается укорениться в Украине.
София также отметила, что сторонники Зинченко свободно передвигаются по городу и даже обвиняют ее в причастности к убийству матери.
Я считаю, за такое должно быть наказание, а не просто "мы обеспокоены" и так далее,
– подчеркнула дочь Фарион.
Она напомнила, что ранее угрозы постоянно получала и ее мать, Ирина Фарион. К тому же подобное происходило и с украинским политиком и общественным деятелем Андреем Парубием, который погиб от выстрела 30 августа 2025 года.
Безнаказанность и равнодушие, по ее словам, привели к трагическим убийствам. Женщина добавила, что следует принять соответствующие меры, чтобы ни в коем случае не допустить повторения подобных случаев.
Что известно о расследовании гибели Ирины Фарион?
- Вячеслав Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион из-за личной неприязни, но утверждал, что сказал это под давлением.
- В телефоне Зинченко нашли фото со Львова, изображения нацистского и пророссийского характера, мемы с пророссийским подтекстом, а также переписку под ником "Параноик" о покупке пистолета "Stalker 2914".
- София Лицо, дочь Ирины Фарион, требует от Вячеслава Зинченко 15 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб, которые планирует передать на нужды ВСУ.
- Согласно итогам последнего слушания, Шевченковский районный суд Львова продлил содержание Зинченко под стражей до 21 ноября.