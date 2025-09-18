Укр Рус
24 Канал Новости Украины Уособлення «русского міра» Донька Ірини Фаріон звернулася до поліції через погрози від прих
18 сентября, 21:09
2

"Олицетворение русского мира": дочь Фарион заявила об угрозах от сторонников Зинченко

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Дочь Ирины Фарион обратилась в полицию из-за угроз в соцсетях.
  • София Лицо резко высказалась в отношении сторонников Зинченко.

Сейчас до сих пор продолжается судебное следствие по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Ее дочь, София Особа сообщила, что получает многочисленные угрозы в сети и назвала таких пользователей "олицетворением русского мира".

Соответствующее заявление дочь Фарион сделала после очередного судебного заседания 18 сентября. Об этом рассказывает Еспресо.Захід, передает 24 Канал.

К теме 15 миллионов гривен за смерть матери: дочь Фарион подала иск против обвиняемого

Кто и почему угрожает дочери Ирины Фарион?

София Лицо сообщила, что в соцсетях распространяются оскорбления и проклятия в адрес ее семьи, в том числе и детей. По ее словам, некоторые сторонники обвиняемого в убийстве Вячеслава Зинченко называют ее "личинкой бабы Фары" и сыплют угрозы.

Женщина откровенно назвала таких людей олицетворением "русского мира", который пытается укорениться в Украине.

София также отметила, что сторонники Зинченко свободно передвигаются по городу и даже обвиняют ее в причастности к убийству матери.

Я считаю, за такое должно быть наказание, а не просто "мы обеспокоены" и так далее,
– подчеркнула дочь Фарион.

Она напомнила, что ранее угрозы постоянно получала и ее мать, Ирина Фарион. К тому же подобное происходило и с украинским политиком и общественным деятелем Андреем Парубием, который погиб от выстрела 30 августа 2025 года.

Безнаказанность и равнодушие, по ее словам, привели к трагическим убийствам. Женщина добавила, что следует принять соответствующие меры, чтобы ни в коем случае не допустить повторения подобных случаев.

Что известно о расследовании гибели Ирины Фарион?

  • Вячеслав Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион из-за личной неприязни, но утверждал, что сказал это под давлением.
  • В телефоне Зинченко нашли фото со Львова, изображения нацистского и пророссийского характера, мемы с пророссийским подтекстом, а также переписку под ником "Параноик" о покупке пистолета "Stalker 2914".
  • София Лицо, дочь Ирины Фарион, требует от Вячеслава Зинченко 15 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб, которые планирует передать на нужды ВСУ.
  • Согласно итогам последнего слушания, Шевченковский районный суд Львова продлил содержание Зинченко под стражей до 21 ноября.