Наразі досі триває судове слідство у справі вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон. ЇЇ донька, Софія Особа повідомила, що отримує численні погрози в мережі та назвала таких користувачів "уособленням русского міра".

Відповідну заяву донька Фаріон зробила після чергового судового засідання 18 вересня. Про таке розповідає Еспресо.Захід, передає 24 Канал.

Хто й чому погрожує доньці Ірини Фаріон?

Софія Особа повідомила, що в соцмережах поширюються образи та прокльони на адресу її сім'ї, зокрема й дітей. За її словами, деякі прихильники обвинуваченого у вбивстві В'ячеслава Зінченка називають її "личинкою баби Фари" та сиплють погрози.

Жінка відверто назвала таких людей уособленням "русского міра", який намагається вкоренитися в Україні.

Софія також зазначила, що прихильники Зінченка вільно пересуваються містом і навіть звинувачують її у причетності до вбивства матері.

Я вважаю, за таке має бути покарання, а не просто "ми стурбовані" й так далі,

– наголосила донька Фаріон.

Вона нагадала, що раніше погрози постійно отримувала і її мати, Ірина Фаріон. До того ж подібне відбувалося й з українським політиком та громадським діячем Андрієм Парубієм, який загинув від пострілу 30 серпня 2025 року.

Безкарність та байдужість, за її словами, призвели до трагічних вбивств. Жінка додала, що варто вжити відповідних заходів, аби в жодному разі не допустити повторення подібних випадків.

Що відомо про розслідування загибелі Ірини Фаріон?