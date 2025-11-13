Обвиняемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Он останется под арестом на 60 суток без права внесения залога.

Заседание суда состоялось 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какую меру пресечения суд избрал для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион?

В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Суд решил оставить его под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Во время заседания прокурор Дмитрий Петлеваный подал ходатайство о продлении содержания под стражей, отметив, что преступление, в котором обвиняют Зинченко, было совершено с применением насилия и оно привело к смерти потерпевшей. Поэтому Петлеваный попросил суд не устанавливать размер залога.

Коллегия судей удовлетворила просьбу прокурора и приняла решение продлить арест на два месяца без права внесения залога

В рамках того же судебного заседания продолжается рассмотрение показаний, среди которых выступила также мать обвиняемого.

Что известно о деле убийства Ирины Фарион?