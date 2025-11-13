Обвинуваченому у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Він залишиться під арештом на 60 діб без права внесення застави.

Засідання суду відбулось 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Який запобіжний захід суд обрав для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон?

У Шевченківському районному суді Львова відбулось засідання щодо продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Суд вирішив залишити його під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Під час засідання прокурор Дмитро Петльований подав клопотання про продовження тримання під вартою, наголосивши, що злочин, у якому звинувачують Зінченка, було вчинено із застосуванням насильства і він призвів до смерті потерпілої. Через це Петльований попросив суд не встановлювати розмір застави.

Колегія суддів задовольнила прохання прокурора та ухвалила рішення продовжити арешт на два місяці без права внесення застави

У межах того ж судового засідання продовжується розгляд свідчень, серед яких виступила також мати обвинуваченого.

Що відомо про справу вбивства Ірини Фаріон?