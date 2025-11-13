Заседание суда состоялось 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какую меру пресечения суд избрал для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион?

В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Суд решил оставить его под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Во время заседания прокурор Дмитрий Петлеваный подал ходатайство о продлении содержания под стражей, отметив, что преступление, в котором обвиняют Зинченко, было совершено с применением насилия и оно привело к смерти потерпевшей. Поэтому Петлеваный попросил суд не устанавливать размер залога.

Коллегия судей удовлетворила просьбу прокурора и приняла решение продлить арест на два месяца без права внесения залога

В рамках того же судебного заседания продолжается рассмотрение показаний, среди которых выступила также мать обвиняемого.

Что известно о деле убийства Ирины Фарион?