Заседание суда состоялось 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Какую меру пресечения суд избрал для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион?
В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Суд решил оставить его под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.
Во время заседания прокурор Дмитрий Петлеваный подал ходатайство о продлении содержания под стражей, отметив, что преступление, в котором обвиняют Зинченко, было совершено с применением насилия и оно привело к смерти потерпевшей. Поэтому Петлеваный попросил суд не устанавливать размер залога.
Коллегия судей удовлетворила просьбу прокурора и приняла решение продлить арест на два месяца без права внесения залога
В рамках того же судебного заседания продолжается рассмотрение показаний, среди которых выступила также мать обвиняемого.
Что известно о деле убийства Ирины Фарион?
Вечером 19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в Ирину Фарион возле ее дома. Женщину госпитализировали и прооперировали, однако ее состояние было критическим, поэтому через несколько часов она умерла.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего юношу, Вячеслава Зинченко, по подозрению в убийстве языковеда. Правоохранители сообщают о наличии доказательств, которые доказывают вину Зинченко.
Преступнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.