9 сентября, 22:04
Нашли ли оружие, из которого убили Парубия: что говорят в прокуратуре
Основные тезисы
- Оружие, из которого убили Парубия, пока не нашли.
- Подозреваемый говорит, что выбросил оружие в лесу.
Андрея Парубия убили 30 августа. Довольно быстро задержали подозреваемого. В прокуратуре сказали, нашли ли орудие убийства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Смотрите также Отец Андрея Парубия раскрыл причастных к убийству сына
Нашли ли оружие, из которого убили Парубия?
Заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец рассказал, как продвигается расследование дела. По его словам, подозреваемый выбросил оружие в лесу.
Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал, это участок лесной местности,
– объяснил Уманец.
Что сейчас известно об убийстве Парубия?
- В преступлении подозревают жителя Львова Михаила Сцельникова. Мужчина заявил, что это была месть украинской власти и на месте Парубия мог быть любой другой политик. Мол, если бы жил в Виннице, то убил бы Порошенко.
- На аргумент журналистов, что Парубий давно был в оппозиции, а не при власти, Сцельников сказал, что дальше комментировать не будет.
- Он настаивает на том, что мстил за своего сына, который пропал без вести.
- СМИ установили, что Сцельников действительно имел сына – Михаила-Виктора. Парень служил и имел позывной "Лемберг". Его мать, Елена Чернинька, написала книгу о своих чувствах как матери, чей сын без вести пропал.
- Позже стало известно, что Михаил-Виктор погиб под Бахмутом. Но поскольку тела нет, официально он до сих пор числится как без вести пропавший.
- Сцельников заявил, что хочет обмена на россиян – поедет искать тело сына на оккупированных территориях.
- Впрочем, Елена Чернинька говорит, что бывший муж почти не общался с сыном – появлялся только на важные даты. К тому же отец и сын поссорились, когда сын отправился на войну.
- Журналисты установили, что Сцельников делал пророссийские заявления задолго до исчезновения сына. Он распространял мифы о Буче и не только.
- Во время обыска у него нашли советские ордена и медали.