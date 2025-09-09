Андрея Парубия убили 30 августа. Довольно быстро задержали подозреваемого. В прокуратуре сказали, нашли ли орудие убийства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Отец Андрея Парубия раскрыл причастных к убийству сына

Нашли ли оружие, из которого убили Парубия?

Заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец рассказал, как продвигается расследование дела. По его словам, подозреваемый выбросил оружие в лесу.

Сейчас поиски оружия продолжаются. В данный момент люди работают на тех местах, на которые указывает подозреваемый в убийстве. Свои показания он не изменил. Он указывает не одно место, поиски продолжаются. Он не называет конкретное место, где он это сделал, это участок лесной местности,

– объяснил Уманец.

Что сейчас известно об убийстве Парубия?