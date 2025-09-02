Вечером вторника, 2 сентября, мать защитника и бывшая жена задержанного рассказала новые детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook-страницу женщины.

Почему "Лемберг" поссорился с отцом?

По словам Елены Черниньки, с бывшим мужем они разошлись в 1998 году, а официально – в 2000 году. Женщина растила сына сама. Отец иногда появлялся в жизни ребенка и общался с ним, хоть и очень редко.

Когда "Лемберг" ушел на войну, они очень поссорились. И "Лемберг" везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет,

– рассказала мать.

Общаться с экс-супругом Чериньке пришлось уже после гибели Михаила-Виктора, однако "ни дружбы, ни вражды не было". В частности, ни одного упоминания о подозреваемом нет в книге женщины.

Справка: в 2024 году Елена Черинька презентовала книгу "Лемберг: мамцю, ну не плачь". В ней собраны истории и обращения к пропавшему на войне сыну.

Что известно о боевом пути "Лемберга"?

Мать вспоминает, что воспитывала сына "настоящим мужественным мужчиной". Младший сержант и командир отделения разведвзвода прошел Киев, Запорожье, Николаев.

Он якобы "сам напросился на перевод" в самую горячую точку – Бахмут в 93-й ОМБр. Поскольку тело "Лемберга" не смогли эвакуировать, с 20 мая 2023 года он официально считается без вести пропавшим.

