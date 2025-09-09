Андрія Парубія вбили 30 серпня. Досить швидко затримали підозрюваного. У прокуратурі сказали, чи знайшли знаряддя убивства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Чи знайшли зброю, з якої убили Парубія?

Заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець розповів, як просувається розслідування справи. За його словами, підозрюваний викинув зброю у лісі.

Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив, це ділянка лісової місцевості,

– пояснив Уманець.

Що зараз відомо про вбивство Парубія?