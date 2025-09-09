Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Чи знайшли зброю, з якої убили Парубія?
Заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець розповів, як просувається розслідування справи. За його словами, підозрюваний викинув зброю у лісі.
Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив, це ділянка лісової місцевості,
– пояснив Уманець.
Що зараз відомо про вбивство Парубія?
- У злочині підозрюють жителя Львова Михайла Сцельнікова. Чоловік заявив, що це була помста українській владі і на місці Парубія міг бути будь-який інший політик. Мовляв, якби жив у Вінниці, то вбив би Порошенка.
- На аргумент журналістів, що Парубій давно був в опозиції, а не при владі, Сцельніков сказав, що далі не коментуватиме.
- Він наполягає на тому, що мстився за свого сина, який пропав безвісти.
- ЗМІ встановили, що Сцельніков справді мав сина – Михайла-Віктора. Хлопець служив і мав позивний "Лемберг". Його мати, Олена Чернінька, написала книгу про свої почуття як матері, чий син безвісти зник.
- Пізніше стало відомо, що Михайло-Віктор загинув під Бахмутом. Та оскільки тіла нема, офіційно він досі числиться як безвісти пропалий.
- Сцельніков заявив, що хоче обміну на росіян – поїде шукати тіло сина на окупованих територіях.
- Втім, Олена Чернінька говорить, що колишній чоловік майже не спілкувався з сином – з'являвся тільки на важливі дати. До того ж батько і син посварилися, коли син вирушив на війну.
- Журналісти встановили, що Сцельніков робив проросійські заяви задовго до зникнення сина. Він поширював міфи про Бучу і не тільки.
- Під час обшуку в нього знайшли радянські ордени та медалі.