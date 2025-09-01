В Службе безопасности Украины и Национальной полиции заявили, что от народного депутата Андрея Парубия не поступало запросов по обеспечению его охраной. Вероятное слежение за ним изучается.

Об сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, отвечая на вопросы журналистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг во Львове.

Обращался ли Парубий за охраной?

В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны, – сказал Небытов.

Руководитель управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко, который также присутствовал на брифинге, уточнил:

"В Службу безопасности Украины – тоже самое. Обращений от Парубия не было. От его окружения тоже самое".

Комментируя информацию о возможной слежке за депутатом, начальник полиции Львовщины Александр Шляховский отметил:

"В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, изучаем полученные нами уже доказательства. И будем готовы сказать, когда их обработаем и это не повредит следствию".

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?