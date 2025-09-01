У Службі безпеки України та Національній поліції заявили, що від народного депутата Андрія Парубія не надходило запитів щодо забезпечення його охороною. Ймовірне слідкування за ним вивчають.

Про повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг у Львові.

Чи звертався Парубій по охорону?

До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони, – сказав Нєбитов.

Керівник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, який також був присутній на брифінгу, уточнив:

"До Служби безпеки України – теж саме. Звернень від Парубія не було. Від його оточення теж саме".

Коментуючи інформацію про можливе стеження за депутатом, начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський зауважив:

"На цей час ми опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо і це не зашкодить слідству".

