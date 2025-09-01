У Нацполіції та СБУ відповіли, чи звертався до них Парубій по охорону
- Нацполіція та СБУ заявили, що Андрій Парубій не звертався до них з проханням про охорону.
- Поліція вивчає можливе стеження за депутатом Парубієм.
У Службі безпеки України та Національній поліції заявили, що від народного депутата Андрія Парубія не надходило запитів щодо забезпечення його охороною. Ймовірне слідкування за ним вивчають.
Про повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, відповідаючи на питання журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг у Львові.
Чи звертався Парубій по охорону?
До Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони, – сказав Нєбитов.
Керівник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, який також був присутній на брифінгу, уточнив:
"До Служби безпеки України – теж саме. Звернень від Парубія не було. Від його оточення теж саме".
Коментуючи інформацію про можливе стеження за депутатом, начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський зауважив:
"На цей час ми опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо і це не зашкодить слідству".
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
У Львові у Франківському районі 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Підозрюваного у вбивстві вже затримали, він дав перші показання. Володимир Зеленський зазначив, що ведуться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вбивства, а правоохоронці працюють цілодобово.
З Парубієм попрощаються у Києві. 1 вересня о 18:30 на Майдані Незалежності відбудеться чин прощання та вечір спогадів про політика.