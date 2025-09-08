Правоохранители провели обыск в квартире мужчины, которого подозревают в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Они обнаружили арсенал боеприпасов и советские награды.

Правоохранители изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.

Как подозреваемый в убийстве Парубия восхищался СССР?

Следователи Нацполиции 1 сентября провели обыск в квартире подозреваемого. Там они нашли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.

Кроме этого, в квартире хранилось 33 ордена и медали времен СССР и Украины, 3 приложения к ним, а также 25 значков и металлических звезд. Среди них – нагрудный знак "За взятие Будапешта" и символы Общества борьбы за трезвость.

Также изъята листовка с надписью от руки "...твой сын Миша", четыре блокнота с заметками, лист с законодательными выдержками, флеш-накопители и мобильные телефоны.

По данным следствия, после совершения преступления мужчина пытался уничтожить улики: сжег одежду, разобрал велосипед и избавился от оружия, выбросив его в водоем.

Что еще известно о подозреваемом в убийстве Парубия?