Правоохоронці провели обшук у квартирі чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Вони виявили арсенал боєприпасів і радянські нагороди.

Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Дивіться також Андрію Парубію пропонують надати посмертне звання Героя України

Як підозрюваний у вбивстві Парубія захоплювався СРСР?

Слідчі Нацполіції 1 вересня здійснили обшук у помешканні підозрюваного. Там вони знайшли два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових патронів.

Крім цього, у квартирі зберігалося 33 ордени й медалі часів СРСР та України, 3 додатки до них, а також 25 значків і металевих зірок. Серед них – нагрудний знак "За взятие Будапешта" та символи "Общества борьбы за трезвость".

Також вилучено листівку з написом від руки "…твой сын Миша", чотири блокноти з нотатками, аркуш із законодавчими витягами, флеш-накопичувачі та мобільні телефони.

За даними слідства, після скоєння злочину чоловік намагався знищити докази: спалив одяг, розібрав велосипед і позбувся зброї, викинувши її у водойму.

Що ще відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?