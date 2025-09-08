Виявився фанатом СРСР: слідчі провели обшуки у підозрюваного у вбивстві Парубія
- Правоохоронці провели обшук у квартирі підозрюваного у вбивстві Парубія, виявивши арсенал боєприпасів та радянські нагороди.
- У квартирі знайдено 33 ордени та медалі часів СРСР і України, а також інші предмети, пов'язані з радянською тематикою.
Правоохоронці провели обшук у квартирі чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Вони виявили арсенал боєприпасів і радянські нагороди.
Правоохоронці вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення Галицького районного суду Львова в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Як підозрюваний у вбивстві Парубія захоплювався СРСР?
Слідчі Нацполіції 1 вересня здійснили обшук у помешканні підозрюваного. Там вони знайшли два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових патронів.
Крім цього, у квартирі зберігалося 33 ордени й медалі часів СРСР та України, 3 додатки до них, а також 25 значків і металевих зірок. Серед них – нагрудний знак "За взятие Будапешта" та символи "Общества борьбы за трезвость".
Також вилучено листівку з написом від руки "…твой сын Миша", чотири блокноти з нотатками, аркуш із законодавчими витягами, флеш-накопичувачі та мобільні телефони.
За даними слідства, після скоєння злочину чоловік намагався знищити докази: спалив одяг, розібрав велосипед і позбувся зброї, викинувши її у водойму.
Що ще відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?
- Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві Парубія, підтримував Росію задовго до зникнення сина, висловлював проросійські погляди та поширював їх в мережі.
- Сцельніков мав спільні погляди з російською пропагандою щодо удару по вокзалу в Краматорську та масових вбивств у Бучі та намагався вийти на зв'язок з окупантами для передання їм інформації.