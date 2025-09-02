Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, 52-летний Михаил Сцельников, после преступления пытался "замаскировать свою деятельность" и не собирался сдаваться следствию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета после заседания суда.

Читайте также Хотел разыскать тело сына в России: детали с заседания суда над вероятным убийцей Парубия

Как подозреваемый действовал после убийства Парубия?

Николай Мерет рассказал, что после совершения преступления подозреваемый выехал в лес, где сжег свою одежду, в которой был он был в момент убийства.

Он также разобрал велосипед, на котором добрался из Львова, и пытался утопить его в водоеме, но безрезультатно.

Сам Михаил Сцельников утверждает, что выбрал в качестве жертвы Андрея Парубия, потому что тот был "рядом". Подозреваемый отметил, что если бы он жил в Виннице, то, его жертвой мог бы стать Петр Порошенко.

В то же время мужчина отрицает причастность к убийству Парубия российских спецслужб. Сцельников рассказал, что у него погиб на войне сын и теперь подозреваемый надеется, что его обменяют на военнопленных, и он сможет поехать искать тело своего сына.

Что известно о деле об убийстве Андрея Парубия?