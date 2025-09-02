Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета после заседания суда.
Читайте также Хотел разыскать тело сына в России: детали с заседания суда над вероятным убийцей Парубия
Как подозреваемый действовал после убийства Парубия?
Николай Мерет рассказал, что после совершения преступления подозреваемый выехал в лес, где сжег свою одежду, в которой был он был в момент убийства.
Он также разобрал велосипед, на котором добрался из Львова, и пытался утопить его в водоеме, но безрезультатно.
Сам Михаил Сцельников утверждает, что выбрал в качестве жертвы Андрея Парубия, потому что тот был "рядом". Подозреваемый отметил, что если бы он жил в Виннице, то, его жертвой мог бы стать Петр Порошенко.
В то же время мужчина отрицает причастность к убийству Парубия российских спецслужб. Сцельников рассказал, что у него погиб на войне сын и теперь подозреваемый надеется, что его обменяют на военнопленных, и он сможет поехать искать тело своего сына.
Что известно о деле об убийстве Андрея Парубия?
Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова. Полиция сообщала, что в политика было совершено около 8 выстрелов.
Подозреваемого в убийстве задержали 1 сентября в Хмельницкой области: им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников. В полиции не исключают, что он мог планировать побег за границу.
Сначала действия злоумышленника квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Однако уже впоследствии стало известно, что прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Андрея Парубия с умышленного убийства на посягательство на жизнь государственного деятеля.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.