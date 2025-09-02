Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета після засідання суду.

Як підозрюваний діяв після вбивства Парубія?

Микола Мерет розповів, що після вчинення злочину підозрюваний виїхав у ліс, де спалив свій одяг, у якому був він був у момент вбивства.

Він також розібрав велосипед, на якому дібрався зі Львова, та намагався втопити його у водоймі, але безрезультатно.

Сам Михайло Сцельніков стверджує, що обрав як жертву Андрія Парубія, бо той був "поруч". Підозрюваний зауважив, що якби він жив у Вінниці, то, його жертвою міг би стати Петро Порошенко.

Водночас чоловік заперечив причетність до вбивства Парубія російських спецслужб. Сцельніков розповів, що у нього загинув на війні син і тепер підозрюваний сподівається, що його обміняють на військовополонених, і він зможе поїхати шукати тіло свого сина.

Що відомо про справу щодо вбивства Андрія Парубія?