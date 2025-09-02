Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета після засідання суду.
Як підозрюваний діяв після вбивства Парубія?
Микола Мерет розповів, що після вчинення злочину підозрюваний виїхав у ліс, де спалив свій одяг, у якому був він був у момент вбивства.
Він також розібрав велосипед, на якому дібрався зі Львова, та намагався втопити його у водоймі, але безрезультатно.
Сам Михайло Сцельніков стверджує, що обрав як жертву Андрія Парубія, бо той був "поруч". Підозрюваний зауважив, що якби він жив у Вінниці, то, його жертвою міг би стати Петро Порошенко.
Водночас чоловік заперечив причетність до вбивства Парубія російських спецслужб. Сцельніков розповів, що у нього загинув на війні син і тепер підозрюваний сподівається, що його обміняють на військовополонених, і він зможе поїхати шукати тіло свого сина.
Що відомо про справу щодо вбивства Андрія Парубія?
Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Франківському районі Львова. Поліція повідомляла, що в політика було здійснено близько 8 пострілів.
Підозрюваного у вбивстві затримали 1 вересня на Хмельниччині: ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков. У поліції не виключають, що він міг планувати втечу за кордон.
Спочатку дії зловмисника кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Однак вже згодом стало відомо, що прокуратура перекваліфікувала справу щодо вбивства Андрія Парубія з умисного вбивства на посягання на життя державного діяча.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.