Friendly fire: в России военный застрелил "товарища" по службе
Россияне уже начали спасать друг друга от войны в Украине. В одной из воинских частей оккупант выстрелил в голову своего собрата.
По информации российских СМИ, в военной части Подмосковья был убит инженер. По предварительным данным, утром 18 декабря его застрелил сослуживец, передает 24 канал.
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Что спровоцировало стрельбу
Тело погибшего инженера обнаружили в помещении автомобильной службы воинской части. Мужчина был вбит выстрелом в голову. Впоследствии нашли и убийцу – им оказался бортовой техник вертолета.
Военнослужащий объяснил, что он разговаривал со своим товарищем, а затем разгорелась ссора. Техник, не раздумывая, выстрелил в сослуживца из пистолета Макарова.
Пока стрелка задержали.
Обратите внимание! За сутки 20 декабря украинские военные героически уничтожили 510 захватчиков. Официальное количество погибших на войне оккупантов стремительно приближается к отметке "100 тысяч".
Также следует добавить, что это минимальные подтвержденные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Война в Украине: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что по состоянию на сегодняшний день оккупанты ни в коем случае не победят в открытом бою. Они загнаны в тупик, как крысы, и от этого еще опаснее. По его словам, ближайшие два-три месяца будут решающими в этой войне.
- Российский наемник сообщил своей собеседнице, что в русской армии увеличивается число "500-ых". Это дезертиры, которые бросают автоматы и отказываются воевать. И таковых с каждым днем становится все больше.
- Во временно оккупированном Мариуполе 20 декабря украинское движение сопротивления сообщило об успешной диверсии. На территории меткомбината имени Ильича сгорело здание, где жили русские военные.
- 19 декабря украинские бойцы нанесли удар по живой силе и технике оккупантов в районе Васильевки Херсонской области. Удалось уничтожить 8 единиц тяжелой военной техники. Что касается потерь в живой силе, то они уточняются.