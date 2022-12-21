Friendly fire: в Росії військовий застрелив "товариша" по службі
Росіяни вже почали рятувати одне одного від війни в Україні. В одній з військових частин окупант вистрелив в голову свого побратима.
За інформацією російських ЗМІ, у військовій частині Підмосков'я вбили інженера. За попередніми даними, вранці 18 грудня його застрелив товариш по службі, передає 24 канал.
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Що спровокувало стрілянину
Тіло загиблого інженера знайшли у приміщенні автомобільної служби військової частини. Чоловік був убитий пострілом у голову. Згодом знайшли і вбивцю – ним виявився бортовий технік вертольота.
Військовослужбовець пояснив, що він розмовляв зі своїм товаришем, а потім спалахнула сварка. Технік, не роздумуючи, вистрілив у товариша по службі з пістолета Макарова.
Наразі стрілка затримали.
Зверніть увагу! За добу 20 грудня українські військові героїчно знищили 510 загарбників. Офіційна кількість загиблих на війні окупантів стрімко наближається до позначки "100 тисяч".
Також варто додати, що це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Війна в Україні: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що станом на сьогодні окупанти ні в якому разі не переможуть у відкритому бою. Вони загнані у глухий кут, як щурі, і від цього є ще більш небезпечними. За його словами, найближчі два-три місяці будуть вирішальними у цій війні.
- Російський найманець повідомив своїй співрозмовниці, що у російській армії збільшується число "500-их". Це дезертири, які кидають автомати та відмовляються воювати. І таких з кожним днем стає все більше.
- У тимчасово окупованому Маріуполі 20 грудня український рух спротиву повідомив про успішну диверсію. На території меткомбінату імені Ілліча згоріла будівля, де жили російські військові.
- 19 грудня українські бійці завдали удару по живій силі та техніці окупантів у районі Василівки, що на Херсонщині. Вдалося знищити 8 одиниць важкої військової техніки. Щодо втрат серед живої сили, то вони уточнюються.