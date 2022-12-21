Friendly fire: в Росії військовий застрелив "товариша" по службі

Росіяни вже почали рятувати одне одного від війни в Україні. В одній з військових частин окупант вистрелив в голову свого побратима.

За інформацією російських ЗМІ, у військовій частині Підмосков'я вбили інженера. За попередніми даними, вранці 18 грудня його застрелив товариш по службі, передає 24 канал.

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Що спровокувало стрілянину

Тіло загиблого інженера знайшли у приміщенні автомобільної служби військової частини. Чоловік був убитий пострілом у голову. Згодом знайшли і вбивцю – ним виявився бортовий технік вертольота.

Військовослужбовець пояснив, що він розмовляв зі своїм товаришем, а потім спалахнула сварка. Технік, не роздумуючи, вистрілив у товариша по службі з пістолета Макарова.

Наразі стрілка затримали.

Зверніть увагу! За добу 20 грудня українські військові героїчно знищили 510 загарбників. Офіційна кількість загиблих на війні окупантів стрімко наближається до позначки "100 тисяч".

Також варто додати, що це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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