Расследование убийства подростка на фуникулере в Киеве завершили: что грозит сотруднику УГО
Источник:ГБР
ГБР завершило расследование резонансного дела об убийстве подростка на фуникулере. Сотруднику УГО, которому объявили подозрение, грозит пожизненное заключение.
В то же время следователи в ходе досудебного расследования переквалифицировали дело. Отметим, что сейчас подозреваемый находится под стражей.
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Расследование завершено
Следователи ГБР установили, что 7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал беспричинно приставать к пассажирам в вагоне фуникулера. Это касалось, в частности, и несовершеннолетних.
Когда мужчина выходил из вагона, он подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбив окно головой. Несовершеннолетний получил смертельный порез шеи и умер на месте.
Задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий,
– сообщили в Госбюро расследований.
В ходе расследования следователям удалось установить, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений. Правоохранители переквалифицировали подозрение на часть 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка). Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение.
Что известно о деле
- Подозреваемый – 1994 года рождения, он на момент преступления служил водителем в Управлении государственной охраны. В то же время в ГБР отмечали, что на момент трагического события мужчина не был при исполнении служебных обязанностей – это произошло во внерабочее время.
- Погибшего 16-летнего парня звали Максим Матерухин, он был воспитанником СДЮСШ по футболу "Смена".
- Через два дня после страшного убийства советник по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян сообщила, что работник УГО не признает своей вины. Мужчина ссылался на статью Конституции, которая дает право отказаться давать показания.
- Как рассказала сотрудница фуникулера, когда мужчина понял, что натворил, то начал активно пытаться спасти парня. Он побежал за жгутом, чтобы остановить кровотечение, однако парень умер. При задержании работник УГО сопротивления не оказывал.