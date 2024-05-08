Розслідування вбивства підлітка на фунікулері в Києві завершили: що загрожує співробітнику УДО
Джерело:ДБР
ДБР завершило розслідування резонансної справи про вбивство підлітка на фунікулері. Співробітнику УДО, якому оголосили підозру, загрожує довічне ув'язнення.
Водночас слідчі у ході досудового розслідування перекваліфікували справу. Зазначимо, що наразі підозрюваний перебуває під вартою.
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Розслідування завершено
Слідчі ДБР встановили, що 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав безпричинно чіплятися до пасажирів у вагоні фунікулера. Це стосувалося, зокрема, й неповнолітніх.
Коли чоловік виходив з вагона, він підійшов до підлітка і силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбивши вікно головою. Неповнолітній зазнав смертельного порізу шиї та помер на місті.
Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій,
– повідомили у Держбюро розслідувань.
У ході розслідування слідчим вдалося встановити, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів. Правоохоронці перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 (умисне вбивство малолітньої дитини). Співробітнику УДО загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про справу
- Підозрюваний – 1994 року народження, він на момент злочину служив водієм в Управлінні державної охорони. Водночас у ДБР зазначали, що на момент трагічної події чоловік не був при виконанні службових обов'язків – це відбулось в позаробочий час
- Натомість загиблого 16-річного хлопця звали Максим Матерухін, він був вихованцем СДЮСШ з футболу "Зміна".
- За два дні після страшного вбивства радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян повідомила, що працівник УДО не визнає своєї провини. Чоловік посилався на статтю Конституції, яка дає право відмовитися давати показання.
- Як розповіла співробітниця фунікулера, коли чоловік зрозумів, що накоїв, то почав активно намагатися врятувати хлопця. Він побіг за джгутом аби зупинити кровотечу, проте хлопець помер. Під час затримання працівник УДО опору не чинив.