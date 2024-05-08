Розслідування вбивства підлітка на фунікулері в Києві завершили: що загрожує співробітнику УДО

ДБР завершило розслідування резонансної справи про вбивство підлітка на фунікулері. Співробітнику УДО, якому оголосили підозру, загрожує довічне ув'язнення.

Водночас слідчі у ході досудового розслідування перекваліфікували справу. Зазначимо, що наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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Розслідування завершено

Слідчі ДБР встановили, що 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав безпричинно чіплятися до пасажирів у вагоні фунікулера. Це стосувалося, зокрема, й неповнолітніх.

Коли чоловік виходив з вагона, він підійшов до підлітка і силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбивши вікно головою. Неповнолітній зазнав смертельного порізу шиї та помер на місті.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій,

– повідомили у Держбюро розслідувань.

У ході розслідування слідчим вдалося встановити, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів. Правоохоронці перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 (умисне вбивство малолітньої дитини). Співробітнику УДО загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про справу