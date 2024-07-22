Убийство из-за ревности: военному, который застрелил пограничника, сообщили о подозрении

В Тернополе военнослужащего подозревают в умышленном убийстве пограничника из-за ревности. Прокуроры Западного региона сообщили ему о подозрении.

Теперь офицеру грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 21 июля в одном из местных отелей.

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Офицеру сообщили о подозрении

Военному, который в ночь на 21 июля в Тернополе застрелил в гостинице пограничника, сообщили о подозрении.

По процессуального руководства Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства. Это 1 часть 115 статьи Уголовного кодекса,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

"По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя. Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб", – рассказали в прокуратуре.

Жена подозреваемого во время инцидента находилась дома с детьми. После инцидента военного задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в Одесской области 14 июля мужчина пытался убить пограничника во время попытки незаконного пересечения границы. Он хотел задушить сотрудника ГПСУ, поэтому тот был вынужден применить против нападающего табельное оружие