Вбивство через ревнощі: військовому, який застрелив прикордонника, повідомили про підозру

У Тернополі військовослужбовця підозрюють в умисному вбивстві прикордонника через ревнощі. Прокурори Західного регіону повідомили йому про підозру.

Тепер офіцеру загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, що інцидент стався у ніч проти 21 липня в одному з місцевих готелів.

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Офіцеру повідомили про підозру

Військовому, який у ніч проти 21 липня у Тернополі застрелив у готелі прикордонника, повідомили про підозру.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру 36-річному військовослужбовцю військової частини за фактом умисного вбивства. Це 1 частина 115 статті Кримінального кодексу,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

"За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього у один із готелів Тернополя. Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув", – розповіли в прокуратурі.

Дружина підозрюваного під час інциденту перебувала вдома з дітьми. Після інциденту військового затримали. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, в Одеській області 14 липня чоловік намагався вбити прикордонника під час спроби незаконного перетину кордону. Він хотів задушити співробітника ДПСУ, тому той був вимушений застосувати проти нападника табельну зброю