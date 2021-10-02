Убийство полицейского в Чернигове: правоохранители задержали 6 подозреваемых

В Чернигове задержали уже 6 подозреваемых в убийстве местного полицейского. На него и его коллегу напали в ночь на 2 октября.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в Чернигове, расположенном на улице Независимости. На полицейских напала группа молодых людей.

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В преступлении подозревают 6 молодых

На момент нападения правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Один из них получил смертельное ранение, другой находится в реанимации. Полиция Черниговской области уже открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначила служебное расследование. Сейчас задержали 6 молодых людей, которые могут быть причастны к нападению.

Другие жуткие нападения на полицейских

Накануне в Дарницкий районный суд направили обвинительное заключение в отношении женщины, которую подозревают в хладнокровном убийстве полицейского. Трагедия произошла еще в марте 2021 года.

В Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Злоумышленник проник к нему в квартиру. К счастью, пострадавшего правоохранителя удалось спасти.

В Харькове избили патрульного, который прибыл на вызов о семейной ссоре. Злоумышленник ранее уже был судим. Он бросился на правоохранителя и начал бить его руками в голову и лицо.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают видео с камер наблюдения. Если вы были свидетелем нападения, обратитесь в полицию по телефону –