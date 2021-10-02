Убивство поліцейського в Чернігові: правоохоронці затримали 6 підозрюваних

У Чернігові затримали вже 6 підозрюваних у вбивстві місцевого поліцейського. На нього та його колегу напали у ніч проти 2 жовтня.

Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові, розташованому на вулиці Незалежності. На поліцейських напала група молодиків.

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У злочині підозрюють 6 молодиків

На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Один із них отримав смертельне поранення, інший перебуває у реанімації. Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування. Наразі затримали 6 молодиків, які можуть бути причетними до нападу.

Інші моторошні напади на поліцейських

Напередодні до Дарницького районного суду направили обвинувальний акт щодо жінки, яку підозрюють у холоднокровному вбивстві поліцейської. Трагедія сталася ще у березні 2021 року.

В Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського і завдав йому 14 ударів ножем. Зловмисник проник до нього у квартиру. На щастя, постраждалого правоохоронця вдалося врятувати.

У Харкові побили патрульного, який прибув на виклик про сімейну сварку. Зловмисник раніше вже був судимий. Він кинувся на правоохоронця й почав бити його руками в голову та обличчя.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці опитують очевидців, вивчають відео з камер спостереження. Якщо ви були свідком нападу, зверніться до поліції за номером телефону –