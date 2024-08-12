В Перу украинца подозревают в жестоком убийстве россиянки

12 августа в Перу должно состояться слушание по убийству 44-летней россиянки. Подозреваемым по делу выступает украинец.

Как сообщают журналисты, убийство произошло 8 августа в городе Юримагуаси в Центре комплексного лечения Dos Mundos.

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Детали инцидента

Отмечается, что 44-летняя Людмила Лазаренко и ее знакомый Иван Кузьмин употребляли запрещенные вещества, из-за чего мужчина начал вести себя агрессивно. Он убил и расчленил женщину.

По словам свидетелей, украинец во время ареста находился в неадекватном состоянии, из-за чего его пришлось связать.

12 августа Верховный суд Перу рассмотрит вопрос о 9-месячном предварительном заключении Кузьмина.

К слову, в Польше умер 18-летний украинец после того, как на него с многоэтажки сбросили газовый котел. По данным журналистов, 30-килограммовый котел сбросил с крыши 51-летний работник, который не убедился, что внизу нет людей.