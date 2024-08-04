Резня произошла во время урока танцев посвященном известной американской певице Тейлор Свифт. Тогда три девочки были смертельно ранены ножом, еще несколько детей и двое взрослых людей были ранены.

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Что известно о новых протестах после резни, где погибли дети

Журналисты The Guardian рассказали, что после ночи беспорядков и беспорядков в разных регионах страны, 3 августа британские правоохранители сообщили об аресте восьми человек в Сандерленде за совершенные правонарушения. Во время инцидентов трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, один из них уже выписан.

Во время хаотических событий было подожжено по меньшей мере одно здание и автомобиль, когда правоохранители пытались справиться с толпой из нескольких сотен демонстрантов.



Центральное полицейское управление Сандерленда подожгли / Фото TeesPix.Photos

Среди протестующих некоторые были в балаклавах, а другие были завернуты в английский флаг. Тогда же в полицию швыряли пивными банками и камнями, возле мечети на улице Святого Марка и в центре города.

Протесты были спровоцированы ультраправыми активистами в социальных сетях. Свидетельства очевидцев и видео, что ширят в сети, показывают, как молодые демонстранты бросают камни в полицейских, скандируя: "Чьи улицы? Наши улицы", а также выкрикивают исламофобские лозунги.

В каких городах задерживали протестующих

Журналисты Reuters также отметили, что протесты продолжились и ночью 4 августа. В Ливерпуле, Бристоле, Халли и Белфасте столкновения сопровождались драками, бросанием кирпичей и бутылок, когда противники миграции столкнулись с группами, выступающих против расизма.

Во время ряда напряженных противостояний многие полицейские получили ранения, пытаясь предотвратить столкновения между несколькими сотнями протестующих из разных групп.



Полиции в Ливерпуле удалось создать буферную зону между группами протестующих / Фото PA

В Ливерпуле двое полицейских были госпитализированы после жестоких столкновений, а еще одного офицера силой сняли с мотоцикла и напали на него. Власти сообщили, что во время беспорядков были разгромлены и ограблены по меньшей мере два местных магазина.

Подобные беспорядки наблюдались в Бристоле, где полиция столкнулась с эскалацией напряженности. В Белфасте, по сообщениям, было повреждено несколько офисов, по крайней мере один из них был подожжен.



Офицер полиции разговаривает с мужчиной во время протеста людей на Рыночной площади Ноттингема / Фото PA

По всей стране правоохранители осуществили десятки арестов за правонарушения, включая беспорядки с применением насилия, кражи со взломом и преступное повреждение имущества.

В ответ на беспорядки в пострадавшие города были направлены дополнительные подразделения полиции. Кроме того, мечети по всей стране призвали усилить меры безопасности после нападения на мечеть в Саутпорте.

Журналисты BBC отметили, что в разных городах задержали до 90 участников столкновений во время протестов.



В Бристоле офицеры на лошадях выстроились, чтобы защитить отель, где проживают искатели убежища, от демонстрации / Фото Justin Tallis AFP

Как отреагировал Кир Стармер на протесты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил действия "ультраправых" в ответ на недавние насильственные беспорядки, выразив решительную поддержку решительным действиям полиции.

В своем заявлении Стармер подчеркнул, что "право на свободу выражения взглядов и насильственные беспорядки, которые мы наблюдали, – это две очень разные вещи".

В субботу, 3 августа, он принял участие в обсуждении беспорядков с высокопоставленными министрами, о чем сообщили в его офисе.

Что написала Тейлор Свифт о резне

На своей странице в инстаграме американская певица Тейлор Свифт отреагировала на резню в Саутпорте на мероприятии, который был посвящен ей. Исполнительница отметила, что этот ужас не дает ей покоя, и она просто в полном шоке.

Потеря жизни и невинности, а также ужасная травма, нанесена всем, кто был там, семьям и тем, кто первыми отреагировал на событие. Это были просто маленькие дети на уроке танцев,

– написала Тейлор Свифт.



Реакция Тейлор Свифт на резню в Саутпорте / Фото из сторис из инстаграма певицы

Она также подчеркнула, что не знает, как выразить свое соболезнование семьям погибших и пострадавших детей.