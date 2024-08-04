Різанина сталася під час уроку танців присвяченому відомій американській співачці Тейлор Свіфт. Тоді три дівчинки були смертельно поранені ножем, ще кілька дітей та двоє дорослих людей були поранені.

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Що відомо про нові протести після різанини, де загинули діти

Журналісти The Guardian розповіли, що після ночі заворушень і безладів у різних регіонах країни, 3 серпня британські правоохоронці повідомили про арешт восьми осіб у Сандерленді за скоєні правопорушення. Під час інцидентів троє поліцейських зазнали поранень і були доставлені до лікарні, один з них вже виписаний.

Під час хаотичних подій було підпалено щонайменше одну будівлю та автомобіль, коли правоохоронці намагалися впоратися з натовпом з кількох сотень демонстрантів.



Центральне поліцейське управління Сандерленда підпалили / Фото TeesPix.Photos

Серед протестувальників деякі були в балаклавах, а інші були загорнуті в англійський прапор. Тоді ж у поліцію жбурляли пивними банками і камінням, біля мечеті на вулиці Святого Марка і в центрі міста.

Протести були спровоковані ультраправими активістами в соціальних мережах. Свідчення очевидців та відео, що ширять в мережі, показують, як молоді демонстранти кидають каміння в поліцейських, скандуючи: "Чиї вулиці? Наші вулиці", а також вигукують ісламофобські гасла.

У яких містах затримували протестувальників

Журналісти Reuters також зазначили, що протести продовжилися й уночі 4 серпня. У Ліверпулі, Брістолі, Халлі та Белфасті сутички супроводжувалися бійками, киданням цегли та пляшок, коли противники міграції зіткнулися з групами, що виступають проти расизму.

Під час низки напружених протистоянь багато поліцейських зазнали поранень, намагаючись запобігти зіткненням між кількома сотнями протестувальників з різних груп.



Поліції в Ліверпулі вдалося створити буферну зону між групами протестувальників / Фото PA

У Ліверпулі двоє поліцейських були госпіталізовані після жорстоких сутичок, а ще одного офіцера силоміць зняли з мотоцикла і напали на нього. Влада повідомила, що під час заворушень було розгромлено і пограбовано щонайменше два місцевих магазини.

Подібні заворушення спостерігалися в Брістолі, де поліція зіткнулася з ескалацією напруженості. У Белфасті, за повідомленнями, було пошкоджено кілька офісів, принаймні один з них був підпалений.



Офіцер поліції розмовляє з чоловіком під час протесту людей на Ринковій площі Ноттінгема / Фото PA

По всій країні правоохоронці здійснили десятки арештів за правопорушення, включаючи заворушення із застосуванням насильства, крадіжки зі зломом і злочинне пошкодження майна.

У відповідь на заворушення до постраждалих міст були направлені додаткові підрозділи поліції. Крім того, мечеті по всій країні закликали посилити заходи безпеки після нападу на мечеть у Саутпорті.

Журналісти BBC наголосили, що у різних містах затримали до 90 учасників сутичок під час протестів.



У Брістолі офіцери на конях вишикувалися, щоб захистити готель, де проживають шукачі притулку, від демонстрації / Фото Justin Tallis AFP

Як відреагував Кір Стармер на протести

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив дії "ультраправих" у відповідь на нещодавні насильницькі заворушення, висловивши рішучу підтримку рішучим діям поліції.

У своїй заяві Стармер підкреслив, що "право на свободу вираження поглядів і насильницькі заворушення, які ми спостерігали, – це дві дуже різні речі".

У суботу, 3 серпня, він взяв участь в обговоренні заворушень з високопоставленими міністрами, про що повідомили в його офісі.

Що написала Тейлор Свіфт про різанину

На своїй сторінці в інстаграмі американська співачка Тейлор Свіфт відреагувала на різанину у Саутпорті на заході, який був присвячений їй. Виконавиця зазначила, що цей жах не дає їй спокою, і вона просто в повному шоку.

Втрата життя і невинності, а також жахлива травма, завдана всім, хто був там, сім'ям і тим, хто першими відреагував на подію. Це були просто маленькі діти на уроці танців,

– написала Тейлор Свіфт.



Реакція Тейлор Свіфт на різанину у Саутпорті / Фото зі сторіс з інстаграму співачки

Вона також наголосила, що не знає, як висловити своє співчуття сім'ям загиблих і постраждалих дітей.